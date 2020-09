Casablanca: Adoption de l’enseignement distanciel pour 2 semaines supplémentaires (Académie)

vendredi, 18 septembre, 2020 à 21:02

Casablanca – L’Académie régionale de l’éducation et de formation de Casablanca-Settat a annoncé, vendredi, qu’il a été décidé de prolonger, pour deux semaines supplémentaires, l’adoption de l’enseignement à distance dans les établissements scolaires publics et privés, tous cycles confondus, et dans les établissements relevant des missions étrangères dans les préfectures d’arrondissements de Casablanca.

Il s’ait de Casablanca-Anfa, Al Fida-Mers Sultan, Hay Hassani, Aïn Chock, Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, Ben M’sick, Moulay Rachid, et Sidi Bernoussi, indique un communiqué de l’Académie, suite à la décision du gouvernement de proroger de 14 jours la mise en œuvre des mesures restrictives entrées en vigueur le 7 septembre 2020 et portant sur la même durée.

La mesure s’applique également aux élèves issus de familles comptant des membres contaminés au nouveau coronavirus (Covid-19), ajoute la même source.

Pour ce qui est des élèves non concernés par cette décision et relevant des autres directions provinciales de la région, ils vont continuer à poursuivre leur enseignement selon le mode choisi par leurs parents, présentiel ou distanciel, dans le respect du protocole sanitaire et des mesures préventives, précise l’Académie.