Casablanca: Appel à une approche participative pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la jeunesse (conférence)

samedi, 22 janvier, 2022 à 14:56

Casablanca – Des représentants de la société civile ont souligné, vendredi à Casablanca, la nécessité d’oeuvrer à la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de la jeunesse (SNIJ) 2015-2030 d’une façon plus efficace, et ce dans le cadre d’une approche participative qui associe le ministère de tutelle et la société civile.