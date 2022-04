Casablanca: Appel à créer un conseil national de la diplomatie parallèle pour renforcer la défense de l’intégrité territoriale du Royaume

lundi, 18 avril, 2022 à 14:23

Casablanca – Les participants à un colloque, tenu dimanche soir à Casablanca sous le signe “Développements et acquis de la question du Sahara marocain entre la valorisation des efforts de la diplomatie royale et l’interaction des forces vives de la nation”, ont plaidé pour la mise en place d’un conseil national de la diplomatie parallèle pour renforcer la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

Les participants à cette rencontre, organisée par l’Instance Marocaine de la Jeunesse Royaliste Sahraouie en partenariat avec le Centre national d’accompagnement juridique et des droits de l’Homme, ont estimé que la création de ce conseil permettra de coordonner tous les efforts et les actions pour défendre au niveau international la question de l’intégrité territoriale du Maroc.

Dans ce contexte, le Secrétaire général du Centre d’études stratégiques sur la sécurité et le terrorisme, Mohame Mousaif, a soutenu que la création de ce conseil est de nature à garantir une plus grande efficacité dans le processus de défense de la question nationale, soulignant l’importance de la formation de tous les acteurs dans le domaine de la diplomatie parallèle qui constitue une force douce permettant de défendre en s’adossant à des capacités et connaissances précises.

Il a également mis en exergue l’importance de mobiliser les partis politiques, les associations, les centres de recherche, les Marocains du monde et les médias autour de la question nationale.

Dans le même ordre d’idées, l’universitaire Mehdi Herrak a indiqué que ce conseil constituera un espace pour mieux faire connaître la question du Sahara marocain au niveau international, soulignant que “la diplomatie parallèle nécessite des forces et des élites bien formées”.

Les participants ont débattu, lors de cette rencontre, de thématiques portant sur les outils les plus efficaces pour renforcer les acquis réalisés par le Maroc, et faire face aux manœuvres des ennemies de l’unité territoriale du Royaume.