Casablanca : Arrestation de 13 personnes pour leur implication présumée dans une affaire de vol qualifié (source sécuritaire)

mercredi, 5 juillet, 2023 à 20:36

Le président de la Commission “politique de l’Union européenne” au Sénat italien et ancien ministre des Affaires étrangères, Giulio Terzi di Sant’Agata, a souligné, mercredi à Rome, la vision de SM le Roi Mohammed VI en matière de lutte contre la radicalisation et l’engagement du Souverain en faveur de la consolidation des valeurs démocratiques et de liberté.