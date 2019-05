Casablanca : Arrestation de deux Espagnols et deux Marocains pour possession de près de 12 kg d’or soupçonnés provenir d’activités criminelles

vendredi, 24 mai, 2019 à 23:26

Rabat-Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont procédé, vendredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’arrestation de deux ressortissants espagnols, accompagnés de deux Marocains, pour leur implication présumée dans une affaire de possession d’une quantité d’or soupçonnée provenir ou être liée à des activités criminelles.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’interpeller les quatre suspects à bord d’un véhicule immatriculé à l’étranger, en possession de 78 plaques d’or, d’un poids total de 11,7 kg, à la recherche d’acheteurs potentiels, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les plaques d’or saisies ont été transférées au laboratoire de la police scientifique et technique pour expertise, ajoute la DGSN dans un communiqué, faisant savoir qu’une enquête judiciaire a été ouverture sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer la source de cette quantité d’or et si elle provient d’actes criminels, et d’élucider tous les actes criminels éventuels attribués aux quatre mis en cause.