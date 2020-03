Casablanca: Arrestation d’un individu impliqué dans la violation de l’état d’urgence sanitaire et outrage à des fonctionnaires publics

lundi, 30 mars, 2020 à 14:29

Rabat – La brigade de la police judiciaire du District de sûreté d’Al Fida Mers Sultan à Casablanca a arrêté, dimanche soir, un individu impliqué dans une affaire d’échange de coups et blessures à l’aide d’une arme blanche, de violation des mesures de l’état d’urgence sanitaire et d’outrage à des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions.

Des patrouilles de police s’étaient déplacées dans le quartier résidentiel “Derb Kabir” à Casablanca pour arrêter des personnes impliquées dans un échange de violences entre des individus du même quartier en raison de conflits occasionnels, avant que deux d’entre eux, issus de la même famille, ne rentrent au domicile familial et commencent à insulter et diffamer les fonctionnaires de police, accusant l’un d’eux de complicité avec un trafiquant de stupéfiants et de substances psychotropes, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), précisant que ces accusations ont été documentées par des séquences vidéo enregistrées par un membre de la famille des deux suspects.

Les procédures de recherche ont permis l’arrestation de l’un des suspects, alors que son proche est toujours en cavale, poursuit le communiqué, ajoutant que les enquêtes menées ont permis de constater que le policier accusé de complicité avec le trafiquant de drogue ne participait pas à l’intervention sécuritaire et que le trafiquant présumé se trouvait actuellement en prison suite à son arrestation par la police judiciaire pour possession et trafic de drogue.

Le mis en cause arrêté a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les enquêtes et les recherches sont toujours en cours pour arrêter le deuxième suspect impliqué dans la diffamation et l’outrage à des fonctionnaires publics et dénonciation d’un crime fictif tout en sachant qu’il n’a pas eu lieu, conclut le communiqué.