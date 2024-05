Casablanca : une caravane médicale en faveur de la santé maternelle et infantile

lundi, 20 mai, 2024 à 20:11

Casablanca – Une caravane médicale axée sur la santé de la mère et de l’enfant a été organisée lundi au niveau de la préfecture d’arrondissement Hay Hassani à Casablanca, à l’occasion de la célébration du 19ème anniversaire du lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Organisée au centre de santé “Al Ouahda” par la Délégation provinciale du ministère de la santé et de la protection sociale, en partenariat avec le Comité préfectoral du développement humain, cette caravane a ciblé les femmes enceintes et allaitantes, les femmes et jeunes filles en âge de procréation, ainsi que les enfants de moins de 5 ans.

L’objectif de cette caravane qui a mobilisé des médecins généralistes, des spécialistes et des infirmiers, est de prodiguer des soins aux bénéficiaires tout en sensibilisant autour de la santé de la mère et de l’enfant ainsi que la nutrition.

Lors de cette célébration tenue sous le thème ‘’Les 1000 premiers jours de la vie : fondement de l’avenir de nos enfants’’, Khadija Benchouikh, gouverneur de la préfecture d’arrondissement Hay Hassani, a d’emblée salué les efforts engagés par l’ensemble des partenaires concernés pour la mise en œuvre des programmes de la troisième phase de ce vaste chantier royal au profit des populations bénéficiaires, soulignant la nécessité d’une mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’INDH pour une action concertée et coordonnée.

L’objectif étant de garantir le succès de la campagne sur les 1000 premiers jours qui sera lancée conjointement par la Coordination Nationale de l’INDH et le ministère de la Santé et de la Protection Sociale du 22 mai au 22 juin, a-t-elle affirmé.

Pour sa part, la déléguée provinciale du ministère de la santé et de la protection sociale, Lamiaâ Dilami, a mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation dans le domaine de la santé maternelle et infantile pour promouvoir les pratiques saines et changer les comportements, ajoutant, dans une déclaration à la MAP, que la réalisation de cet objectif vital exige l’implication effective de l’ensemble des acteurs et partenaires.

Elle a indiqué que cette célébration a été marquée par la projection d’une capsule vidéo de sensibilisation sur la santé de la mère et de l’enfant, produite par le ministère de la santé et de la protection sociale.

A noter aussi que la Division de l’action sociale à la préfecture d’arrondissement Hay Hassani a donné, à cette occasion, un exposé exhaustif sur les réalisations de la 3ème phase de l’INDH (2019-2024), surtout dans le volet concernant la santé de la mère et de l’enfant inscrit dans le cadre du programme ‘’Impulsion du capital humain des générations montantes’’.

Cette célébration a été aussi marquée par la remise des clés de deux véhicules de transport scolaire au profit de l’Association Initiative pour la Solidarité Sociale Dar Al Atfal Hay Hassani et de l’Association Nationale pour l’Intégration des Personnes en Situation de Handicap Mental, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’accompagnement des Personnes en situation de Précarité.