Casablanca : Cérémonie d’accueil en l’honneur des bénéficiaires de la 13ème édition des colonies de vacances au profit des enfants maqdessis

vendredi, 12 août, 2022 à 21:57

Casablanca – Une cérémonie d’accueil a été organisée, vendredi à l’aéroport Mohammed V, en l’honneur des enfants de la ville d’Al Qods bénéficiaires de la 13ème édition des colonies de vacances au profit des enfants maqdessis, prévue du 12 au 25 août, sous le signe “Édition d’Al Inbiâat” (renaissance).

Cette édition, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, connaît la participation de 50 enfants maqdessis (garçons et filles) dont l’âge varie entre 11 et 15 ans, accompagnés de cinq encadrants venus de la ville sainte.

A cette occasion, M. Mohamed Salem Cherkaoui, directeur chargé de la gestion de l’Agence de Bayt Mal Al-Qods, a souligné que cette cérémonie est organisée en l’honneur des participants à la 13è édition de ces colonies qui comprend 50 enfants répartis entre 30 filles et 20 garçons, notant que le nombre total des bénéficiaires de cette expérience sociale et humaine a atteint jusqu’à présent 650 enfants avec plus de 60 encadrants.

Selon M. Cherkaoui, ces colonies de vacances s’inscrivent dans le cadre des activités de l’Agence Bayt Mal Al-Qods qui s’active sous les directives de SM le Roi Mohammed VI au service de la ville d’Al Qods et des Maqdessis et ce, à travers le choix de projets humains promouvant l’espoir et la quiétude chez les Palestiniens pour un avenir meilleur.

Et de poursuivre que l’Agence veille à remplir le séjour des participants des différentes éditions de colonies de vacances de moments de joie et de convivialité et à leur faire connaître l’histoire du Maroc, sa civilisation et ses différents atouts naturels, outre l’organisation de visites à leurs homologues marocains participants aussi lors de cette période à des colonies de vacances pour échanger et tisser des liens.

Pour sa part, M. Abdelmajid Aït Hamouri, directeur régional du secteur de la jeunesse au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans la région de Casablanca-Settat, a relevé que l’organisation de ces colonies de vacances, qui traduit l’intérêt porté par le peuple marocain à l’Etat de Palestine, renforce les liens de fraternité et de cordialité entre les deux peuples.

Dans une déclaration à la presse, M. Aït Hamouri a souligné que le programme de cette édition comprend nombre de tournées et ateliers liés particulièrement à la thématique de cette édition, en l’occurrence “les effets des changements climatiques sur la sécurité environnementale et l’importance de la préservation de l’eau”, notant que le but de cette thématique est de sensibiliser les enfants sur l’importance de la préservation de l’environnement et de la protection de l’écosystème.

De son côté, Mme Ghada El Traoui, conseillère à l’Ambassade de Palestine au Maroc, a exprimé, dans une déclaration similaire, sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour Son soutien et Sa sollicitude aux enfants maqdessis, réaffirmant les liens de fraternité et de cohésion entre les peuples marocain et palestinien.

Ces colonies de vacances sont devenues un rendez-vous annuel très attendu par les enfants maqdessis et constituent une occasion pour ces enfants afin de connaître de près le Royaume, sa population et ses traditions et s’arrêter sur le patrimoine civilisationnel et culturel riche du pays, a-t-elle ajouté.

Dans des déclarations à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, les enfants bénéficiaires ont exprimé leurs sincères remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour la sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les enfants maqdessis, à l’Agence de Bayt Mal Al-Qods et à toutes les parties contribuant à l’organisation de ces colonies de vacances, faisant part de leur joie et bonheur de participer à l’édition de cette année, qui offre l’opportunité de connaître de près la culture marocaine et de visiter les plus importants monuments et chantiers de développement amorcés dans le Royaume.

Lors de cette cérémonie, les enfants bénéficiaires ont entonné les hymnes nationaux marocain et palestinien et interprété la chanson “Nidae Al Hassan”.

Au menu de ces colonies de deux semaines figurent des activités récréatives, des actions éducatives, des compétitions artistiques et sportives, des ateliers d’expression et des visites d’échange avec des enfants marocains participant à des colonies de vacances organisées durant la même période.

Lors de cette édition, les bénéficiaires vont visiter des monuments historiques des villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Assilah, Tétouan, M’diq et Chefchaouen et des projets économiques d’envergure comme le port Tanger-Med, des usines du secteur automobile et des chantiers d’infrastructures.

Organisé au Maroc par l’Agence Bayt Mal Al-Qods au profit des enfants de la Ville sainte, ce programme de colonies de vacances s’inscrit dans le cadre des activités sociales du “Club Enfants pour Al Qods” relevant de l’Agence, prévoyant au total 11 colonies de vacances à Al Qods au profit de 3.000 enfants de la ville sainte.