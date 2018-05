Casablanca: Cérémonie de transfert des attributions en matière de gestion de l’information nautique entre la DPDPM du Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et la DHOC de la Marine Royale (communiqué)

jeudi, 3 mai, 2018 à 10:27

Rabat – Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, une cérémonie de transfert des attributions relatives à la gestion de l’Information Nautique entre la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime (DPDPM) du Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, d’une part, et la Division Hydrographie Océanographie et Cartographie (DHOC) de la Marine Royale, d’autre part, a eu lieu le 02 mai 2018, au niveau de l’Ecole Royale Navale à Casablanca.

Selon un communiqué de l’Etat-Major général des FAR, cette cérémonie présidée par le Contre-Amiral, Inspecteur de la Marine Royale, s’est déroulée en présence du Secrétaire Général du département des Pêches Maritimes, de directeurs et Chefs de Services du Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, des représentants de l’Administration de la Défense Nationale, des membres du Comité National de Coordination dans les domaines de l’Hydrographie, de l’Océanographie, et de la Cartographie marine (CNCHOC), des Officiers de l’Etat-Major Général des FAR et de la Marine Royale.

Ce transfert des attributions relatives à la gestion de l’Information Nautique entre la DPDPM du Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et la DHOC de la Marine Royale, s’inscrit dans le cadre du Dahir n° 1-14-84 du 20 octobre 2014, qui fixe les attributions de l’Inspection de la Marine Royale dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine dans les eaux sous juridiction nationale en Atlantique et en Méditerranée.

Il est à noter que l’information Nautique est un renseignement de sécurité maritime nécessaire aux navigateurs et autres usagers de la mer. Sa diffusion est l’un des engagements des Etats côtiers eu égard aux dispositions des conventions internationales en la matière, notamment, la Convention internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS 1974).

La DHOC de la Marine Royale, en sa qualité de Coordonnateur National dans les domaines de l’Hydrographie, de l’Océanographie, et de la Cartographie marine, assure désormais la collecte, l’analyse et la diffusion de cette information auprès des organismes nationaux et internationaux concernés, souligne le communiqué.