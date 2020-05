Casablanca: La commune se dote d’un portail “pratique et dynamique”

vendredi, 1 mai, 2020 à 22:26

Casablanca – La commune de Casablanca a lancé, ce vendredi, un nouveau portail électronique www.casablancacity.ma, qui se veut une référence fiable offrant un contenu numérique “pratique et dynamique”, notamment à travers le regroupement des sites web des 16 arrondissements de la métropole.

Le portail, qui se décline en langues arabe et française, inclut également des plateformes dédiées aux services de proximité et e-services, tout en mettant en relief les réalisations du conseil communal et les chantiers en cours.

Il est destiné à faciliter aux utilisateurs l’accès à l’ensemble des données et documents, de même qu’il renvoie vers l’ensemble des services administratifs et électroniques assurés par diverses institutions et instances au profit des citoyens.

Plateforme digitale moderne et interactive, le nouveau portail aspire, selon ses concepteurs, à devenir “le canal de communication le plus utilisé” par les Casablancais, grâce à une offre de services exhaustive et une information se rattachant à leurs préoccupations et à leur quotidien.

Dans un message vidéo mis en en ligne, le président du Conseil communal, Abdelaziz Omari, a souligné que la ville de Casablanca ambitionne d’apporter au citoyen une panoplie de services efficaces et diversifiés à la faveur des opportunités offertes par les nouvelles technologies.

La commune a décidé, dans le sillage de la mise en oeuvre des projets découlant du schéma directeur de la transformation numérique, de mettre entre les mains des utilisateurs un outil pratique à même de faciliter la communication, la participation et l’accès à l’information et aux e-services, a-t-il poursuivi.

Le portail fournit des réponses rapides à des questions de la vie quotidienne et permet aussi une interaction directe via la création du compte citoyen, a-t-il assuré, notant que le portail sera doté d’une application mobile afin de centraliser de manière ergonomique les informations intéressant citoyens, professionnels, associations et visiteurs.

D’après un communiqué de la commune, le nouveau site institutionnel, porté par la société de développement local “Casablanca Prestations”, se compose de plusieurs espaces, notamment un site réservé aux prestations digitalisées, un espace regroupant l’ensemble des instances et services de la commune et un espace dédié au citoyen, ainsi que d’un site propre à chaque arrondissement.

Les informations mises en ligne se rapportent aux divers domaines d’activité de la commune, notamment le transport, la propreté, l’eau, l’électricité, la santé, l’urbanisme, la culture, les affaires sociales, les services économiques, le sport et le divertissement.

Le portail, qui cible un audimat aussi large que possible, présente un contenu promotionnel pour la ville de Casablanca et oriente vers le site www.wecasablanca.com pour la partie divertissement et animation.

Il permet une interaction directe via une panoplie d’e-services, tels que la gestion des réclamations (CIRM), le bureau d’ordre digital, CasaMaps, le compte citoyen, ainsi que l’espace réservé aux démarches administratives en ligne.

Le portail compte plusieurs fonctionnalités, telles que les accessibilités de communication en faveur des personnes en situation de handicap, l’annuaire numérique, la carte interactive de Casablanca, le moteur de recherche intelligent, en plus des techniques digitales comme le live streaming et la médiathèque dynamique.