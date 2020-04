Casablanca: La construction de l’hôpital de campagne avance comme prévu (communiqué)

dimanche, 12 avril, 2020 à 20:15

Casablanca – Grâce à un suivi quotidien et à la forte implication de toutes les parties prenantes, les travaux de construction de l’hôpital de campagne provisoire sur la place de l’Office des Foires et des Expositions de Casablanca (OFEC) avancent conformément au planning prévu, annoncent les deux sociétés de développement local (SDL) en charge du projet, Casa Iskane et Équipements et Casa Events et Animation.

“Le Conseil de la région de Casablanca-Settat, le Conseil de la ville de Casablanca et le Conseil préfectoral de Casablanca ont mandaté les deux sociétés de développement local Casa Iskane et Équipements et Casa Events et Animation pour la réalisation de ce projet, à réaliser dans les meilleurs délais”, ont indiqué les deux SDL dans un communiqué conjoint.

C’est dans ce sens que Casa Iskane et Équipements et Casa Events et Animation, en tant que maîtres d’ouvrage délégués, apportent des précisions pour clarifier la situation à l’opinion publique et éviter toute suspicion ou confusion, précise la même source.

“Vu les circonstances exceptionnelles que traversent le Maroc et le monde ainsi que l’urgence qui caractérise ce projet, les engagements pris par les deux SDL pour la réalisation de ce projet ont été réalisées dans le strict respect des termes du décret n° 2-12-349 du 8 Jumada I 1434 (le 20 mars 2013) relatif aux marchés publics et de la circulaire du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration qui évoque les procédures d’accompagnement au profit des institutions et des entreprises publiques afin d’assurer une flexibilité de gestion pendant la période d’urgence sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)”, relève-t-on.

En effet, ces mesures limitent les contraintes résultant de l’état d’urgence sanitaire et l’exemption des exigences législatives et réglementaires en vigueur, soulignent les deux sociétés.

Les donneurs d’ordre au sein des institutions et des entreprises publiques peuvent, de ce fait, choisir, sous leur responsabilité et selon ce qui convient, une procédure pour engager les dépenses, soit des consultations restreintes, des marchés négociés, ou des offres à la demande sans limitation du plafond.

Dans ce contexte et tenant compte des circonstances exceptionnelles, les SDL on procédé à une consultation restreinte de 20 différentes sociétés, réputées dans divers secteurs d’activité, pour leur compétence et leur professionnalisme.

Ces consultations ont permis de retenir 15 prestataires, disposant des matériaux et matériels nécessaires pour faire face aux prestations exigées et qui se sont engagés à réaliser les travaux programmés en un délai de deux semaines.

Les prestataires ont mobilisé toutes les ressources humaines et logistiques en instaurant des shifts de travail jour et nuit afin de respecter les délais.