Casablanca: Coup d’envoi du service de psychiatrie au Centre Hospitalier Provincial Mohammed V

mardi, 22 février, 2022 à 20:42

Casablanca – Le coup d’envoi des activités du service de psychiatrie au niveau du Centre Hospitalier Provincial de Hay Mohammadi a été donné, mardi à Casablanca, dans le but de renforcer l’offre de soins de santé psychique et mentale et d’améliorer l’accès aux services hospitaliers.