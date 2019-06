Casablanca : Entrée en vigueur des nouveaux contrats de gestion déléguée de propreté

mardi, 25 juin, 2019 à 14:21

Casablanca – Les nouveaux contrats de gestion déléguée de la propreté urbaine et de la gestion des déchets ménagers et assimilés à Casablanca, signés récemment avec les sociétés Averda et Derichbourg, sont entrés désormais en vigueur comportant d’importantes nouveautés, dont les principales ont été présentées, mardi, lors d’une cérémonie officielle à la wilaya de Casablanca.