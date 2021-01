Casablanca, sous de fortes précipitations

dimanche, 10 janvier, 2021 à 11:54

Casablanca – La région de Casablanca-Settat fait face à de fortes précipitations qui s’abattent sur la ville depuis lundi dernier faisant des dégâts et des perturbations dans différentes activités et même au niveau de la circulation.

Si la population de Casablanca et sa région était fortement préoccupée, durant ces derniers temps, par le nombre élevé de patients infectés par le nouveau coronavirus et du nombre de décès en résultant, les dernières fortes précipitations, à l’origine des saturations des eaux de pluie et des débordements, et l’effondrement de constructions menaçant ruine, attirent plus son attention.

Les victimes de ces précipitations, de forte intensité, se limitent jusqu’à présent à un mort et 4 blessés suite à l’effondrement jeudi soir du toit d’un four traditionnel dans l’ancienne médina, selon les données annoncées.

Les autorités locales et sécuritaires et la protection civile étaient intervenues pour sécuriser les constructions avoisinantes, entamer les opérations de secours et évacuer les blessées au CHU Ibn Rochd pour recevoir les soins nécessaires.

Ces fortes pluies ont également inondé plusieurs quartiers et grandes artères de la ville entravant des fois le trafic routier.

Le réseau du tramway n’a pas été épargné non plus dont le trafic a été fortement perturbé jeudi suite à de fortes chutes de pluie sur la métropole.

Dans ce contexte particulier, la Lydec, opérateur en charge notamment de l’assainissement, avait annoncé, dans un communiqué, la mobilisation de ses moyens humains et matériels afin de limiter l’impact des pluies enregistrées récemment dans la capitales économique.

En effet, les hauteurs de pluie ont atteint jeudi des niveaux records dans cette région, dont 107 mm à Mohammedia et 100 mm à Casablanca, entre 06h00 et 18h00.

Suite à cette situation, une réunion d’urgence a été tenue, vendredi, au siège de la wilaya de la région de Casablanca-Settat consacrée à l’examen des impacts des fortes pluies qu’a connues la ville et des mesures à prendre pour éviter que leurs effets ne se reproduisent pas à l’avenir.

Un communiqué de la wilaya de la région avait indiqué que lors de la réunion, à laquelle ont pris part le wali secrétaire général du ministère de l’Intérieur, le wali directeur général des collectivités territoriales, le wali de la région de Casablanca-Settat, le Général de Division directeur général de la Protection civile, le gouverneur directeur général de l’agence urbaine de Casablanca, le gouverneur directeur des réseaux publics locaux, le gouverneur chargé de la gestion des risques au ministère de l’Intérieur, le président du conseil de la commune de Casablanca, le directeur général de la société Lydec et les représentants des services et des organismes concernés, il a été procédé à l’examen des différents aspects liés à ces précipitations au niveau des sites et des points affectés, leurs conséquences sur les infrastructures et leurs impacts sur la population.

Il a été également procédé à l’examen des projets réalisés et prévus dans le cadre du contrat de la gestion déléguée signé entre la commune de Casablanca et Lydec.

L’accent a été mis, à cette occasion, sur la nécessité de prendre des mesures pratiques et immédiates en vue de traiter les sites qui connaissent une saturation des eaux de pluie, à travers des opérations techniques et d’entretien continu des canaux de drainage des eaux, l’intervention pour la réalisation des travaux nécessaires, l’amélioration des conditions de circulation et de transport dans la ville, outre des mesures urgentes concernant les habitants des maisons menaçant ruine et la mobilisation de toutes les ressources et moyens à cet effet.

Dans ce même contexte, le wali de la région de Casablanca–Settat, Gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, a visité, samedi, plusieurs zones impactées par les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur la métropole et s’est également rendu chez des familles sinistrées.

M. Ahmidouch a visité ainsi plusieurs axes sur les territoires des arrondissements de Casablanca-Anfa, la préfecture des arrondissements de Sidi Bernoussi et la préfecture des arrondissements Moulay Rachid.

Il s’est également enquis de la situation des habitations menaçant ruine à l’ancienne Médina et la région de Lahraouiyine qui ont été fortement impactées par les précipitations, raison pour laquelle plusieurs de ces habitants ont été relogés provisoirement dans un établissement scolaire, ainsi que de l’état des routes, particulièrement au niveau de Bachkou et de l’autoroute reliant Casablanca à Mohammedia.

La commission des services publics, du patrimoine et des prestations, relevant de la commune de Casablanca, a tenu, le même jour, une réunion d’urgence, pour examiner la situation suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville ces derniers jours, et évaluer aussi les dégâts provoqués dans plusieurs quartiers de la ville.

La capitale économique en particulier et la région de Casablanca-Settat en général ont toujours été considérées comme le coeur battant de l’économie nationale, avec une importante croissance démographique, d’où la nécessité de promouvoir davantage le développement local et les infrastructures de base dans cette région du Royaume.