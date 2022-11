Casablanca: Le guide sur la gestion de la grève de la faim en milieu carcéral au centre d’un atelier de concertation

mardi, 22 novembre, 2022 à 15:31

Le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) a indiqué, mardi dans un communiqué, que suite à la nomination par SM le Roi Mohammed V des membres du Conseil relevant de la catégorie des experts et spécialistes, et conformément au processus de nomination des membres prévu par les dispositions de l’article 7 de la loi n°105.12 relative au CSEFRS, la composition de cette institution constitutionnelle se présente comme suit :