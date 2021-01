Casablanca: incendie dans un dépôt de bus de transport urbain hors d’usage

dimanche, 10 janvier, 2021 à 15:36

Rabat – Un incendie s’est déclaré dimanche 10 janvier 2021 dans un dépôt de bus de transport urbain hors d’usage, situé sur la route d’Azemmour, a-t-on appris auprès des autorités locales de la préfecture d’arrondissements de Hay Hassani à Casablanca.

Les autorités locales et de la sûreté et les services de la protection civile sont intervenus pour sécuriser le périmètre du dépôt et circonscrire le feu, qui a causé des dégâts matériels sans enregistrer des victimes, a-t-on précisé de même source.

Une enquête a été ouverte par les autorités concernées sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances du déclenchement de cet incendie.