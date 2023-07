Casablanca: un individu interpellé pour usage de drogue et dommage sur le bien d’autrui

dimanche, 2 juillet, 2023 à 13:25

Casablanca – Les éléments de la police judiciaire du district Moulay Rachid à Casablanca ont interpellé, samedi, un repris de justice pour son implication présumée dans une affaire liée à l’usage de drogue et dommage sur le bien d’autrui.

Le mis en cause a infligé, samedi matin, des dégâts matériels à des voitures parquées sur la voie publique dans le district Moulay Rachid, indique une source sécuritaire, précisant que les investigations menées sur cette affaire ont permis d’identifier le prévenu et de l’interpeller, peu de temps après avoir commis son forfait.

Le mis en cause a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de dévoiler les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, conclut-on.