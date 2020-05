Casablanca: Deux individus interpellés pour usurpation d’identité et diffusion de contenus numériques violents

dimanche, 10 mai, 2020 à 22:47

Rabat – Les éléments de la sûreté nationale du district d’Anfa à Casablanca ont interpellé, dimanche, deux individus âgés de 28 et 36 ans, soupçonnés d’usurpation de fonction régie par la loi et d’avoir filmé et diffusé des contenus numériques violents de nature à porter atteinte au sentiment de sécurité chez les citoyens.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que la préfecture de police de Casablanca a réagi, avec célérité et sérieux, à une vidéo relayée par les utilisateurs des applications de messagerie instantanée montrant deux individus qui se font passer pour des éléments de la police en train d’intercepter un usager de la route et de le violenter après l’avoir menotté.

Les recherches et investigations ont permis d’identifier les suspects et d’appréhender deux d’entre eux, précise la même source, ajoutant que la perquisition menée dans la maison d’un des mis en cause s’est soldée par la saisie d’un faux brassard police, une caméra numérique, des menottes, deux pistolets, un talkie-walkie en plastique et deux motocycles.

Les deux prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider toutes les circonstances de cette affaire, alors que les investigations se poursuivent afin d’interpeller tous les individus impliqués dans ces actes criminels, conclut la DGSN.