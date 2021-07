Casablanca : interpellation de 6 individus soupçonnés d’activité dans un réseau criminel de trafic international de drogue (DGSN)

samedi, 17 juillet, 2021 à 12:38

Rabat – Les éléments de la brigade anti-gangs relevant de la préfecture de police de Casablanca ont interpellé vendredi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, six individus âgés entre 19 et 46 ans, dont deux aux antécédents judiciaires, soupçonnés d’être actifs dans un réseau criminel de trafic international de drogue.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué samedi dans un communiqué que deux suspects ont été appréhendés dans le quartier de Sidi Bernoussi à Casablanca en possession de plaquettes de chira, préparées comme échantillons dédiés à des clients potentiels, avant qu’une opération sécuritaire dans la zone de “Deroua” n’aboutisse à l’interpellation d’un autre mis en cause en possession de 8 ballots d’un poids total de 260 kilogrammes de chira destinés au trafic international.

Dans la continuité des recherches, une opération de sécurité ultérieure a permis l’interpellation des autres suspects à bord d’une voiture à quatre roues motrices (4*4) dans la zone de “Oulad Ziane”, au centre de Casablanca, et ce pour leur implication présumée dans la participation au trafic de cette cargaison de drogue, selon le communiqué.

Les perquisitions effectuées au domicile des mis en cause ont également permis la saisie de cartes de paiement et de documents bancaires, en plus de 20 millions de centimes suspectés être le butin de cette activité criminelle.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle et d’identifier les autres personnes qui y sont impliquées, a conclu la DGSN.