Casablanca : Interpellation d’un agent de sécurité suspecté d’attentat à la pudeur et d’exploitation sexuelle de mineurs

vendredi, 3 septembre, 2021 à 10:33

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca, en coordination avec le service central de lutte contre les crimes liés aux nouvelles technologies, ont interpellé, jeudi soir, un agent de sécurité privée, âgé de 44 ans, pour son implication présumée dans une affaire liée à l’attentat à la pudeur et à l’exploitation sexuelle de mineurs.

Le mis en cause a été arrêté dans le cadre de la coopération sécuritaire distinguée entre les services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et les autorités américaines compétentes, indique la DGSN dans un communiqué, précisant que cette interpellation intervient après l’interception d’enregistrements diffusés sur internet, contenant des éléments constitutifs de crimes liés à l’attentat à la pudeur et à l’exploitation sexuelle de mineurs, présumés commis au Maroc.

Les procédures de l’enquête technique ont permis d’identifier le suspect qui apparait sur les enregistrements saisis et qui a été arrêté dans la zone de Sidi Moumen à Casablanca, précise le communiqué, soulignant que les recherches et investigations se poursuivent pour déterminer l’identité de 4 victimes potentielles de ces actes criminels pour les soumettre à l’expertise médicale nécessaire.