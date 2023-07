Casablanca: Interpellation d’un individu pour implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes

samedi, 8 juillet, 2023 à 11:18

Les oulémas sont tenus d’avoir une présence bénéfique dans la vie des gens en les initiant aux vertus de la modération et du juste milieu et en s’opposant aux obscurantistes et aux extrémistes de tout poil qui s’évertuent à abuser les âmes candides, a souligné, samedi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.