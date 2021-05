Casablanca: Interpellation d’un individu pour possession et trafic de drogue et de psychotropes

mercredi, 19 mai, 2021 à 21:28

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont procédé, mercredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DST), à la saisie de 2.400 comprimés psychotropes et à l’interpellation d’un individu soupçonné de possession et trafic de drogues et de psychotropes.

Le mis en cause a été interpellé dans la zone de Sidi Bernoussi à son arrivée à Casablanca à bord d’une voiture légère, en sa possession de 960 comprimés psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir que les perquisitions menées à son domicile à Bouznika ont permis la saisie de 30 kg de chira, 175 grammes de cocaïne, 1.440 comprimés psychotropes et d’une somme d’argent de 271.800 dhs soupçonnée provenir de cette activité criminelle.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d’élucider l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.