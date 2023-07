Casablanca: interpellation de deux individus pour possession et trafic de 1.485.340 unités de pétards et feux d’artifice de contrebande

samedi, 15 juillet, 2023 à 16:27

Casablanca – La brigade anti-gang de la préfecture de police de Casablanca, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a interpellé, samedi aux premières heures, deux repris de justice âgés de 37 et 38 ans pour leur implication présumée dans la possession et le trafic d’une importante cargaison de 1.485.340 d’unités de pétards et feux d’artifice de contrebande.

Les mis en cause ont été appréhendés lors d’opérations de sécurité exécutées dans les quartiers de Sidi Bernoussi et Moulay Rachid à Casablanca, immédiatement après leur arrivée à bord de deux véhicules utilitaires en provenance d’une des villes du nord du Maroc, indique une source sécuritaire.

Les fouilles effectuées à bord des deux voitures ont permis la saisie de 1.485.340 unités de pétards et feux d’artifice de contrebande, dont certains présentent un extrême danger et ont été utilisés pour commettre de graves agressions physiques, ajoute la même source.

Ces opérations ont également permis de saisir de faux documents d’identité, des téléphones portables et des sommes d’argent soupçonnées provenir de cette activité criminelle, souligne-t-on.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier toutes les éventuelles ramifications de cette activité criminelle.