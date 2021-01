Casablanca: interpellation de quatre individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le vol avec effraction (DGSN)

samedi, 30 janvier, 2021 à 11:22

Rabat – Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté d’Ain Chock à Casablanca ont réussi vendredi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller quatre individus âgés entre 33 et 37 ans, dont deux sont recherchés au niveau national, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le vol avec effraction.

Les suspects ont été interpellés dans les quartiers de Lissasfa et d’Anfa à Casablanca en raison de leur implication présumée dans plusieurs vols avec effraction ayant ciblé des fils téléphoniques dans des chambres souterraines ainsi que différents biens à l’intérieur de voitures utilitaires, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que l’opération de fouille effectuée a permis la découverte en leur possession d’une arme blanche et d’outils utilisés pour briser les serrures, en plus de deux voitures, dont l’une avec de fausses plaques d’immatriculation.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et dévoiler l’ensemble des actes criminels imputés aux concernés, conclut la DGSN.