Casablanca: l’Agence Bayt Mal Al Qods lance sa stratégie numérique 2024-2027 au service du développement de la Ville Sainte

lundi, 27 mai, 2024 à 16:59

Casablanca – L’Agence Bayt Mal Al Qods, relevant du Comité d’Al Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a lancé, lundi à Casablanca, sa stratégie numérique 2024-2027, en présence de start-ups d’Al Qods et d’hommes d’affaires palestiniens.

Cette stratégie, initiée sous le thème: “Le développement numérique au service du développement économique et social à Al Qods”, vient couronner le processus de digitalisation de l’administration de l’Agence.

Elle conforte également les efforts de l’Agence pour mettre à jour et développer son système numérique afin d’accompagner la transition digitale, qui offre de grandes opportunités aux jeunes afin d’acquérir les compétences requises pour le lancement de projets générateurs de revenus.

A cette occasion, l’Agence Bayt Mal Al Qods a annoncé le lancement du projet d’incubateur de startups dans le domaine de l’innovation (BMAQ Innovation HUB), au profit des jeunes d’Al-Qods.

Intervenant à cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que “la numérisation accélérée et la rapidité de la transition technologique posent des défis considérables aux start-ups en quête de croissance, de stabilité et de durabilité. Toutefois, elles offrent également d’immenses opportunités permettant aux jeunes de s’affirmer dans un monde en mutation”.

C’est pourquoi l’Agence, a poursuivi M. Cherkaoui, a dû s’engager sur cette voie, offrant aux jeunes d’Al Qods la possibilité de renforcer leurs capacités d’adaptation et de poursuivre leur chemin dans les domaines de l’innovation et de la créativité.

Il a assuré que ce ne sont pas seulement les jeunes porteurs de projets qui bénéficient de la stratégie numérique de l’Agence, élaborée en consultation avec des partenaires institutionnels et des experts marocains et palestiniens, et hébergée dans les bureaux de “BMAQ Plus” à Casablanca, notant que cette initiative concerne également toutes les catégories et segments de la société palestinienne à Al Qods.

Pour sa part, Ihab Nasser-Eddine, chef de la délégation des hommes d’affaires palestiniens, s’est félicité de “l’opportunité exceptionnelle que l’Agence Bayt Mal Al Qods nous a offerte de participer au lancement de sa stratégie numérique pour les trois prochaines années”, notant que cette initiative s’inscrit dans le cadre du soutien à Al Qods et de la réalisation du développement durable dans les secteurs vitaux.

“Je tiens à souligner que l’Agence accueille des jeunes Palestiniens, pionniers de l’économie numérique. Elle soutiendra le lancement de leurs projets, en leur offrant un soutien financier et une formation spécialisée”, a rappelé M. Nasser-Eddine, exprimant sa “grande reconnaissance” à SM le Roi, Président du Comité d’Al-Qods, pour Sa supervision personnelle de l’Agence Bayt Mal Al Qods, ainsi que pour Ses efforts généreux en faveur d’Al Qods, le soutien de ses habitants et la défense de la cause palestinienne dans toutes les manifestations internationales.

A noter qu’à cette occasion, l’Agence Bayt Mal Al-Qods et l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Casablanca ont signé un annexe à la convention de partenariat se rapportant à l’incubateur de startups “BMAQ Innovation HUB”. Ont été signées également des conventions de financement de la bourse destinée aux porteurs de projets et les Start-ups de jeunes palestiniens, et ce dans le cadre du même programme.

Dans le cadre du même événement, l’Agence Bayt Mal Al Qods a rappelé qu’elle participe, pour la deuxième année consécutive, au salon GITEX Africa, qui débute mercredi à Marrakech, faisant savoir qu’elle entend y tenir un stand pour présenter les entreprises palestiniennes qui bénéficient de l’incubateur de startups.

Ont été présents lors de cette cérémonie, la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce, relevant de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Latifa El Bouabdellaoui, le directeur de l’ENCG de Casablanca, Ismaïl Kabbaj, un représentant de l’ambassade de Palestine à Rabat, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédités au Royaume du Maroc, entre autres.