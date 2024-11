Casablanca : L’AMH, l’UACC et le GAM scellent un partenariat pour l’inclusion des personnes en situation de handicap

mercredi, 6 novembre, 2024 à 12:40

Casablanca – Une charte pour l’inclusion des personnes en situation de handicap a été signée, mardi soir au Centre Hospitalier Noor de rééducation et de réadaptation à Bouskoura, par l’Amicale marocaine des personnes handicapées (AMH), l’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) et le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM).

Ladite charte vise à encourager les entreprises, institutions et particuliers à s’engager activement pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, en lançant une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation au Maroc.

Ce partenariat a également pour objectif de sensibiliser le public à la réalité quotidienne des personnes en situation de handicap, de contribuer à un changement de mentalités, et de lever des fonds pour des projets concrets tels que l’extension du Centre Hospitalier Noor. Ce projet, parmi d’autres initiatives à venir, vise à offrir un meilleur accès aux soins et à promouvoir l’autonomie des personnes en situation de dépendance.

Dans le cadre de ce partenariat, l’UACC et le GAM mettront leur savoir-faire et leurs ressources au service d’une visibilité nationale. Les membres du GAM mobiliseront leurs réseaux pour offrir des espaces publicitaires, contribuant à sensibiliser la société à l’importance de l’inclusion. Les agences de l’UACC, quant à elles, apporteront leur expertise dans la conception de campagnes d’information percutantes et engageantes, destinées à inspirer le public et à l’encourager à soutenir cette cause.

Intervenant à cette occasion, la présidente de l’AMH, Amina Laraki, a souligné l’importance de cet engagement collectif : “Ce partenariat incarne notre vision d’une société inclusive où chacun trouve sa place”. En collaboration avec l’UACC et le GAM, a-t-elle ajouté, “nous portons un message fort d’inclusion et de solidarité, visant à bâtir un Maroc plus solidaire”.

Elle a également noté que ce partenariat permettra de mobiliser les fonds pour l’extension du Centre Noor, avec la construction d’un nouveau bâtiment de près de 70 lits pour l’hospitalisation.

Dans le même ordre d’idées, Mounia Chekouri, représentante de l’UACC, a indiqué que la Charte d’inclusion représente bien plus qu’un simple engagement : “C’est un appel à l’action. Que ce soit en sensibilisant nos collaborateurs, nos clients, ou en levant des fonds pour des projets comme l’extension du Centre Noor, chacun de nous a un rôle à jouer”.

Elle a ajouté qu’un hackathon créatif en partenariat avec Lions Geek sera lancé dans les prochaines semaines, offrant une occasion unique de repousser les limites de la créativité au service de la cause du handicap, en concevant des campagnes publicitaires inspirantes et percutantes.

Pour sa part, le président du GAM, Youssef Cheikhi, a souligné que ce partenariat avec l’AMH est une opportunité pour le GAM et ses membres de renforcer leur rôle sociétal. “Nous sommes fermement engagés à mobiliser nos ressources pour que cette initiative ait un impact national et change la perception du handicap”, a-t-il affirmé.

La convention signée entre les trois partenaires est d’une durée initiale d’un an, avec reconduction tacite, pour ancrer cette action de sensibilisation et de soutien dans la durée. Forte de plus de 30 ans d’expérience, l’AMH assurera la mise en œuvre des projets financés, en priorisant des solutions pérennes et de qualité pour les bénéficiaires.

Cette mobilisation culminera en décembre 2024 par une émission spéciale sur la chaîne 2M, visant à sensibiliser un large public et à marquer un moment symbolique pour cette campagne nationale.