Casablanca: Lancement de la campagne de vaccination à Hay Hassani

vendredi, 29 janvier, 2021 à 18:06

Casablanca – L’opération de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a été lancée, vendredi, dans la préfecture d’arrondissement Hay Hassani, à Casablanca, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre l’épidémie.

Le coup d’envoi de cette opération, qui cible dans une première phase 3.200 agents en première ligne, a été donné par le gouverneur de la préfecture d’arrondissement, Mme Khadija Benchouikh.

Les premières doses ont été injectées à des agents des autorités locales. L’opération va concerner, dans une première phase, les fonctionnaires du ministère de la Santé (40 ans et plus) et des services de sécurité (45 ans et plus), en plus de 15.890 personnes âgées (75 ans et plus).

Selon un responsable de la préfecture, 5 unités mobiles seront déployées pour vacciner les personnels de la sécurité, de l’éducation et de la santé, tandis que 3 points fixes, dotés des équipements nécessaires et des machines de froid, sont dédiés aux personnes âgées dans des salles couvertes situées à Hay Hassani, Hay Oulfa et Hay Lissassfa.

Dans le cadre des préparatifs entrepris par la commission préfectorale sous la supervision du gouverneur en vue notamment d’apporter un soutien logistique et de mobiliser les ressources humaines nécessaires, il a été décidé d’assurer progressivement la campagne de vaccination en deux doses, bénéficiant à près de 400.000 personnes de plus de 17 ans.

La campagne nationale de vaccination, qui se déroule dans des conditions normales, constitue une réelle opportunité pour faire face à l’épidémie avec pour objectif de vacciner 80 pc de la population dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Pour réaliser cette immunité collective, les habitants de la préfecture ont été appelés à s’engager massivement dans cette opération à travers le recours aux centres de vaccination de la préfecture dans le respect total des mesures préventives et de précaution afin d’enregistrer un plus grand nombre possible de bénéficiaires pour vaincre définitivement l’épidémie.