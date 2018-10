Casablanca: le 2è forum des ”Panafricaines’’ met les journalistes africaines au cœur de l’actualité brûlante de la migration

vendredi, 26 octobre, 2018 à 13:28

Casablanca – La deuxième édition du Forum Les ‘’Panafricaines’’, dont les travaux ont été ouverts vendredi à Casablanca en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita, met les journalistes africaines d’une cinquantaine de pays au cœur de l’actualité brûlante de la migration.

Portée par Radio 2M, avec le soutien du “Comité Parité et Diversité” du Groupe 2M, cette édition se tient sous le thème “Migrations africaines : une chance pour le continent, une responsabilité pour les médias”.

Le choix de cette thématique coïncide cette année avec l’organisation au Maroc, en décembre prochain, de la Conférence Internationale sur la Migration (CIM 2018), qui verra l’adoption du ‘’Pacte Mondial pour des Migrations Sûres, Ordonnées et Régulières’’.

Ainsi, le forum de deux jours réunit plus de 120 journalistes représentant 50 stations de radios, 16 agences de presse, 35 télévisions, 70 supports de presse écrite et 24 médias digitaux tout en cherchant un équilibre entre les médias publics et les médias privés.

Il fait intervenir également des représentants d’organisation internationales influentes sur la question de la migration, telles que l’ONU, l’UNICEF, l’OIM et l’UE et ambitionne de devenir une force de proposition au niveau du continent.

Les participantes plancheront sur différentes thématiques notamment ‘’Quels traitements journalistiques des questions migratoires ?”, “Mineurs en errance, comment cerner un phénomène complexe ?”, “Mobilités féminines : une nouvelle dynamique migratoire”, “Migration climatique et sécurité alimentaire”, “Migration intra-africaine: une chance pour le développement”.

Les ateliers programmés dans le cadre de cette rencontre se dérouleront à huis clos et feront l’objet d’une restitution des travaux au cours de la deuxième journée.

Par ailleurs, à la veille de ce forum, le réseau des journalistes femmes d’Afrique (116 journalistes panafricaines dont plus de 88 représentant la presse nationale) a discuté, jeudi, avec M. Nasser Bourita des questions migratoires.

Le ministre a notamment rappelé que ce forum se tient quelques semaines avant l’adoption le 10 décembre prochain à Marrakech du Pacte Mondial pour les Migrations, à l’issue du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres des Nations Unies, sous les auspices de l’Assemblée Générale.

Selon l’ONU, le monde compte plus de 258 millions de personnes résidant en dehors de leur pays natal, ce qui représente 3,4% de la population mondiale et seulement 1 sur 5 provient de l’Afrique, alors que 80% de la migration s’effectue à l’intérieur de l’Afrique.