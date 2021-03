Casablanca: l’éradication du phénomène d’abandon des enfants passe par la prévention et la protection (Association)

samedi, 27 mars, 2021 à 11:27

Casablanca – L’Association Marocaine de l’Orphelin (AMO) a souligné, vendredi à Casablanca, que pour venir à bout du phénomène de l’abandon des enfants et en limiter les impacts, il s’avère nécessaire d’accorder une importance particulière à deux volets principaux, à savoir la prévention et l’adoption du mécanisme de protection.

L’association a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue pour la présentation du rapport et des recommandations du 4ème forum national de l’orphelin, organisé en février dernier, que le volet de la prévention consiste à sensibiliser à l’éducation à la santé reproductive et sexuelle pour mettre un terme à l’hémorragie d’abandon des enfants et nourrissons, et oeuvrer à contenir ce phénomène et en limiter les impacts. Cette sensibilisation se manifeste à travers l’organisation d’une série de programmes et d’activités scolaires et universitaires bénéfiques, avec l’implication des médias nationaux.