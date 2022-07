Casablanca: Nouvel élan pour des horizons de développement prometteurs

vendredi, 29 juillet, 2022 à 15:21

Casablanca – Après une phase de stagnation imposée par la pandémie dans plusieurs domaines au niveau national et international, la ville de Casablanca a repris son souffle et marque un nouveau départ dans le cadre d’une nouvelle et forte dynamique sous le signe “des horizons de développement prometteurs”.

Dans le domaine de l’industrie, les investissements couvrent désormais de nouveaux métiers notamment les industries aéronautique et automobile outre l’informatique, des secteurs qui utilisent tous les dernières technologies.

Ce secteur booste les exportations nationales, contribue à la création de l’emploi au profit de la main-d’œuvre qualifiée, et renforce la position du Maroc sur la scène continentale et arabe.

Dans le domaine de la Santé, l’offre se renforce non seulement au niveau de Casablanca mais au niveau de toute la région. Outre la création d’établissements de santé, la région vit au rythme d’une orientation portant sur l’élargissement et le renforcement de la fabrication des équipements médicaux dans des unités mises en place dans la région, pour concrétiser la souveraineté sanitaire nationale.

Au niveau de la formation, les universités, centres et grandes écoles de la régions proposent de nouvelles formations et de nouveaux cursus dans les domaines de la santé pour accompagner la dynamique que connait le Maroc.

Dans le domaine de l’enseignement, on observe une orientation consistant à élargir l’offre à grande échelle et à continuer de promouvoir la qualité à travers la numérisation lors de la l’année scolaire en cours, tout en mettant davantage l’accent sur l’enseignement préscolaire.

C’est dans ce sens, en particulier, que plusieurs intervenants, dont l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) et l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), redoublent d’efforts afin d’assurer l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation.

Cette orientation découle d’une prise de conscience de la contribution de l’enseignement préscolaire à la lutte contre la déperdition scolaire, au développement de la personnalité de l’enfant et à sa préparation à accéder à l’enseignement primaire, tout en ayant acquis toutes les connaissances préalables nécessaires pour poursuivre ses études dans de bonnes conditions.

Dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, tous les indicateurs démontrent un approvisionnement suffisant du marché local en produits végétaux et animaux, malgré la sécheresse qui frappe l’ensemble du pays en cette saison.

En effet, la région Casablanca-Settat, malgré son caractère économique et de services, regorge de grands atouts, notamment en matière de production de céréales (Settat/Berrechid), d’élevage de bétail (Sidi Bennour et autres régions), de production laitière (Benslimane, El Jadida et la banlieue de Casablanca), et d’élevage de volailles (Bir Jdid/Had Soualem).

Toutes ces richesses végétales et animales dont regorge Casablanca et ses régions, sont destinées en partie à l’industrie alimentaire dans le cadre du processus de valorisation. Elles sont transformées en produits fabriqués destinés au marché national et à l’exportation.

Les domaines de la culture et de l’art ne sont pas exclus, de leur côté, de cette dynamique que connaissent les différents secteurs. De nombreuses institutions, instituts, centres culturels et universités oeuvrent au développement des programmes culturels et artistiques mis en oeuvre tout au long de l’année, ce qui s’est clairement manifesté après la reprise des différentes activités qui ont été affectées par la pandémie du Coronavirus.

Séminaires, rencontres culturelles, performances musicales, cinématographiques et théâtrales, expositions d’arts plastiques et de peinture, et festivals se succèdent à Casablanca et régions, ce qui signifie que la culture et l’art ont démontré leur forte présence aux côtés des domaines des affaires, de l’argent, du commerce et des services.

Toutefois, le plus important est l’implication de certaines institutions dans le domaine de l’industrie culturelle et artistique et de la valorisation du produit, loin des processus de consommation traditionnels, ce qui constitue une véritable valeur ajoutée.

Il s’agit donc d’un développement global qui s’apprête à passer à une vitesse supérieure au niveau de la région de Casablanca-Settat en général, et de la capitale économique en particulier, qui a toujours fait preuve de liens étroits avec les grands événements nationaux, dont la Glorieuse Fête du Trône.