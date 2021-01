Casablanca: Un olivier planté en signe de fraternité entre musulmans et juifs

mardi, 12 janvier, 2021 à 19:46

Casablanca – Des acteurs associatifs, musulmans et juifs, ont planté, mardi à Casablanca, un olivier renvoyant à la fraternité et à la paix entre les membres des deux religions monothéistes.

Par cette action symbolique, qui s’est déroulée au jardin du Stade Olympique Casablancais (SOC) Simon Pinto, l’équipe dudit club et les membres de l’Association Marocains Pluriels ont voulu ainsi célébrer la décision des Etats-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur son Saraha et les “Retrouvailles” entre le Royaume et l’Etat d’Israel.