Casablanca : Ouverture d’une enquête judiciaire et maintien en garde à vue d‘une personne soupçonnée d’avoir commis des actes criminels punis par la loi (Procureur du Roi)

jeudi, 31 octobre, 2024 à 2:20

Rabat – Le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Casablanca a annoncé que, suite aux fausses informations publiées sur certaines plateformes des réseaux sociaux au sujet des conditions et circonstances de l’enquête et du placement d’une personne en garde à vue, le Parquet près ce tribunal a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire contre l’intéressé, soupçonné d’avoir commis des actes criminels punis par la loi, notamment le signalement d’un crime notoirement fictif dont il sait l’inexistence et la diffusion de nombreuses fausses informations.

En application des instructions du parquet, l’intéressé a été interpellé en vue de son audition, et compte tenu des besoins de l’enquête, le parquet a ordonné son maintien en garde à vue conformément aux dispositions légales en vigueur, selon la même source.

Le parquet se charge ainsi de gérer l’ensemble des procédures de l’enquête menée par la Brigade nationale de la police judiciaire dans le cadre de cette affaire, et veillera à prendre les mesures légales nécessaires, à la lumière des résultats de l’enquête, une fois achevée.