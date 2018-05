Casablanca : Plus de 5 kg de cocaïne extraits des estomacs de cinq ressortissants étrangers (DGSN)

mardi, 8 mai, 2018 à 10:34

Rabat – Un total de 5,405 kilogrammes de cocaïne, dissimulés dans 481 capsules, a été extrait des estomacs de cinq ressortissants étrangers à l’Hôpital universitaire Ibn Rochd de Casablanca, apprend-on auprès de la préfecture de police de la ville.

Les éléments de de la sûreté nationale de l’Aéroport international Mohammed V avaient arrêté, le 3 mai, 5 ressortissants étrangers, dont deux Sud-africaines et trois Brésiliens, suspectés d’être impliqués dans le trafic de cocaïne à bord d’un vol en provenance de Sao Paulo, ce qui a nécessité leur transfert à l’hôpital où ils ont été placés sous surveillance médicale en vue d’extraire les capsules de drogue dissimulées dans leurs intestins, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Une fois que leur condition médicale s’est stabilisée après l’extraction de l’ensemble des capsules de drogue, les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent et ce, pour élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, ajoute-t-on de même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement du contrôle frontalier dans la lutte contre le trafic international de drogues et de psychotropes, indique la DGSN.