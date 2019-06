Casablanca : Un policier contraint d’utiliser son arme de service pour neutraliser un récidiviste qui a menacé les citoyens et les agents de sûreté à l’aide d’armes blanches

samedi, 15 juin, 2019 à 11:40

Rabat – Un brigadier chef de la brigade de motards relevant du district de police d’Al Fida Mers Sultan à Casablanca a été contraint, samedi, de faire usage de son arme de service pour neutraliser un individu qui a mis en danger la vie des citoyens et des éléments de la police à l’aide de deux armes blanches.

Les éléments de la police sont intervenus pour interpeller le suspect, aux multiples antécédents judiciaires, qui a été pris en flagrant délit de vol et de coups et blessures à l’arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que le mis en cause, qui avait également agressé son père, a opposé une résistance farouche en poignardant un agent de la patrouille dont l’uniforme a été déchiré.

Face au danger, le brigadier chef a été contraint de tirer une balle de sommation en l’air pour neutraliser le suspect et saisir ses armes blanches, ajoute la même source.

L’enquête et les investigations menées ont permis d’appréhender le mis en cause près du domicile de sa famille, relève la DGSN, notant qu’il a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances de cette affaire.