Casablanca: Un policier use de son arme de service pour interpeller un multirécidiviste (source sécuritaire)

mardi, 27 juin, 2023 à 12:04

Casablanca – Un brigadier de police relevant du district de sûreté de Hay Hassani à Casablanca a été contraint, dans les premières heures de mardi, de faire usage de son arme de service, lors d’une intervention sécuritaire, pour interpeller un multirécidiviste âgé de 28 ans, qui était dans un état de forte impulsivité, exposant les citoyens et les éléments de police à un danger sérieux à l’aide d’une arme blanche, apprend-on de source sécuritaire.

Une patrouille de police est intervenue pour appréhender le suspect, qui a semé le désordre au service des urgences de l’hôpital local au district de Hay Hassani, précise la même source, notant que le mis en cause a refusé d’obtempérer et opposé une résistance farouche à l’aide d’une arme blanche, ce qui a contraint le brigadier de policier d’utiliser son arme de service et de tirer des balles qui ont atteint le suspect au niveau de ses membres inférieurs.

Le recours obligé à l’arme de service a permis de neutraliser le danger, de saisir l’arme blanche utilisé dans cette agression et d’interpeller le mis en cause qui a été évacué à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, relève la source sécuritaire.

L’individu a été placé sous surveillance médicale dans l’hôpital, alors qu’une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés et élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la même source.