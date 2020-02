Casablanca : Un récidiviste arrêté pour vol de voitures et de motos et vol qualifié sur des locaux commerciaux

lundi, 10 février, 2020 à 16:22

Rabat – Les éléments de la sécurité publique du district de Sidi Bernoussi à Casablanca ont arrêté, lundi à l’aube, un récidiviste de 22 ans pour son implication présumée dans le vol de voitures et de motos et vol qualifié sur des locaux commerciaux à Casablanca et à Bejaâd.

Le mis en cause a été arrêté en flagrant délit de tentative de vol d’une voiture stationnée sur la voie publique à Sidi Bernoussi, à la suite d’une opération continue de surveillance menée par les services de la Sûreté nationale suite au signalement de cas similaires entre le 07 et le 09 février courant, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent l’implication de l’individu arrêté dans le vol de quatre voitures et motos, ainsi que dans le vol par effraction sur des locaux commerciaux à Casablanca et Bejaâd, poursuit la DGSN, notant que les opérations de fouille effectuées par la police judiciaire chargée de l’enquête se sont soldées par la récupération de trois voitures volées, alors que les investigations et recherches se poursuivent pour identifier les voies d’écoulement des autres objets volés et les revenus criminels.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la Brigade de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés.