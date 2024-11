Casablanca : Remise d’équipements et de matériel à 176 porteurs de projets à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte

mercredi, 6 novembre, 2024 à 20:50

Casablanca – Des équipements et du matériel professionnel, financés par le Conseil de la région de Casablanca-Settat et la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, ont été remis mercredi à Casablanca à 176 porteurs de projets, à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte.

Ces équipements, dont la cérémonie de remise a été présidée par le Wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, ont été distribués dans le cadre du Programme national d’insertion par les activités économiques de la Fondation et visent à soutenir et accompagner les porteurs de projets dans différents domaines, en vue de développer leurs activités et d’améliorer leurs revenus ainsi que leurs conditions de vie.

À cette occasion, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a souligné que la célébration du 49ème anniversaire de la Marche Verte est une occasion de mettre en lumière des projets initiés au niveau de la région, lesquels “constituent pour nous un jalon dans la marche de développement humain et économique du pays”.

M. Maâzouz a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que ces projets de développement au niveau de Casablanca-Settat ont bénéficié du soutien de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et du Conseil de la région, avec un budget total de 60 millions de dirhams, dont 48 millions de dirhams apportés par le Conseil.

Il a poursuivi que grâce aux efforts de cette Fondation, près de 2.000 emplois ont été créés jusqu’à présent dans divers secteurs, notamment l’art culinaire, la menuiserie, la couture et la coiffure, en plus de divers services robotiques.

Il a aussi affirmé que ces efforts visent à diversifier et développer les activités par l’intégration de la robotique, offrant ainsi aux jeunes des perspectives de développement dans des domaines tels que la couture et la broderie, avec une opportunité de combiner artisanat, constituant un patrimoine culturel national, et technologies modernes pour améliorer la productivité des bénéficiaires de cette initiative de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

De son côté, le responsable des projets de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans la région Casablanca-Settat, Abdelhamid Sanhajir, a indiqué qu’à travers le programme national d’insertion par les activités économiques, le nombre de bénéficiaires des activités de la Fondation au niveau de Casablanca-Settat a atteint 682 entreprises portées par des entrepreneurs, dont 82 coopératives.

Il a souligné que les efforts de la Fondation, en termes de soutien et d’accompagnement au niveau de la région, ont eu un impact très positif en faveur les porteurs de projets dès la première année, leur permettant d’améliorer leurs revenus et de créer 1994 emplois stables, ajoutant qu’il s’agit d’un chiffre significatif qui reflète la dynamique de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité en matière d’autonomisation économique et de soutien aux jeunes et aux femmes en situation de précarité.

M. Sanhajir a précisé que le coût de ce projet, inscrit dans le programme national d’insertion par les activités économiques, s’élève à 25 millions de dirhams, financés sur trois ans.

Les activités de ces nouvelles entreprises couvrent principalement la coiffure, l’esthétique, la couture moderne et traditionnelle, l’art culinaire, la pâtisserie, la menuiserie et l’électricité.

Cette cérémonie de remise des équipements et du matériel s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dades, de la présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, du président de l’Université Hassan II de Casablanca, Houssine Azeddoug, ainsi que de plusieurs élus et personnalités.