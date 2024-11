Casablanca : Remise d’un lot de véhicules et de motos à la Gendarmerie Royale, la sûreté Nationale et au CRTS

lundi, 18 novembre, 2024 à 20:32

Casablanca – Un lot de véhicules et de motos a été remis lundi à Casablanca aux services de la Gendarmerie Royale et de la Sûreté Nationale, ainsi qu’au Centre Régional de transfusion sanguine (CRTS) et ce, à l’occasion de la célébration du 69ème anniversaire de la fête de l’Indépendance.

Cette remise, dont la cérémonie s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, du président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz et du vice-président du Conseil de la ville de Casablanca, Ahmed Afilal, s’inscrit dans le cadre de conventions de partenariat signées le 10 septembre dernier par le Conseil de la région de Casablanca-Settat et la Commune de Casablanca en vue de renforcer le parc automobile réservé aux interventions sécuritaires et aux urgences médicales.

Cette cérémonie a été également marquée par la remise de clés de locaux de boucherie et de grillade et autres kiosques basés à la Place Sidi Mohamed Ben Abdellah suite à sa réhabilitation. L’objectif étant de renforcer la conformité aux normes d’hygiène et de propreté en vigueur.

Dans une déclaration à la MAP, M. Maâzouz a indiqué que la remise de ce lot de véhicules et de motos s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat dotée d’une enveloppe de l’ordre de 18 millions de dirhams et ce, dans un but d’efficience des interventions des forces de l’ordre ainsi que celles concernant les urgences médicales.

Il précise qu’il s’agit au total de 29 véhicules au profit de la Gendarmerie Royale, 26 voitures et 50 motos pour la Sûreté Nationale ainsi que trois ambulances pour le Centre régional de Transfusion Sanguine.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence également du Commandant régional de la Gendarmerie Royale, du Préfet de police de Casablanca, de la directrice du Centre régional de Transfusion Sanguine, outre les représentants des services extérieurs ainsi que des personnalités civiles et militaires.