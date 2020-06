Casablanca: La réouverture des parcs accueillie avec grande satisfaction

vendredi, 26 juin, 2020 à 12:39

-Par : Nour-Eddine HAZMI-

Casablanca – La population de la ville de Casablanca a accueilli avec joie, soulagement et grande satisfaction la nouvelle de la réouverture des parcs, des jardins et d’autres lieux de distraction, en vertu des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre du déconfinement progressif.

A la faveur de cette décision inscrite dans la 2ème phase du plan d’allègement du confinement sanitaire, la population locale a repris certaines de ses bonnes vieilles habitudes, tout en faisant en sorte de respecter globalement les mesures de précaution fixées par les pouvoirs publics, en particulier le port de masque et la difficile mais nécessaire distanciation physique.

C’est ainsi que, dès les premières heures du jeudi 25 juin 2020, une importance affluence a été remarquée dans les artères et avenues de la métropole, où la population locale a pu vaquer à ses affaires en toute liberté et retrouver des réflexes un temps abandonnés, comme aller dans les jardins, faire du sport en plein air et se balader le long de la corniche.

Dans ce contexte, les parcs, les plages et les jardins ont été tous investis par des jeunes et moins jeunes, qui avaient hâte de profiter de la liberté de circulation et de mouvement, un droit momentanément et logiquement gelé pour stopper l’effrayante avancée du nouveau coronavirus.

Ces lieux de distraction, de sociabilité et de convivialité constituent, en effet, une véritable escapade pour de larges couches sociales, qui peuvent dûment profiter de moments de détente et de plaisir amplement mérités, en récompense aux sacrifices consentis tout au long de l’éprouvante période de confinement.

Une situation qui ne peut que réjouir un défenseur de l’écologie comme Abderrahim Ksiri, président de l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT), qui a rappelé les bienfaits des espaces verts pour la santé publique, puisqu’ils représentent le dernier lien des citadins avec la nature, spécialement les enfants qui ont le plus souffert du fait de rester coincé entre quatre murs très longtemps.

Il a mis l’accent sur l’importance d’augmenter la superficie dédiée à ces espaces, en ce sens que les forêts, les parcs et les jardins ont une fonction sociale vitale pour l’équilibre psychique des habitants des zones urbaines.

L’AESVT mène régulièrement des actions de terrain pour rappeler aux décideurs le caractère vital de l’aménagement de davantage d’espaces verts dans les villes, du moment que les experts ont démontré l’efficience et la pertinence de leurs fonctions écologiques, sociales et culturelles.

Ces espaces, qui offrent indéniablement un bol d’oxygène aux résidents, peuvent notamment contribuer à réduire l’acuité du problème de la pollution de l’air et sonore et à améliorer les rapports entre les gens dans les quartiers.

La ville de Casablanca est très loin de la règle de 10 m² par personne fixée par les Nations Unies, d’où les appels incessants des militants écologiques pour freiner son urbanisation galopante avec une énorme extension annuelle estimée à 600 hectares, en l’absence d’une nouvelle approche des espaces verts.