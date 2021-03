Casablanca: Réunion de coordination sur les préparatifs d’approvisionnement des marchés durant le Ramadan

vendredi, 26 mars, 2021 à 0:28

Casablanca – Une réunion de coordination sur les préparatifs d’approvisionnement des marchés au cours du mois de Ramadan a eu lieu, jeudi au siège de la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock à Casablanca.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la préfecture d’arrondissement d’Ain Chock, Mounir Hammou, a été une occasion d’examiner les préparatifs relatifs à l’approvisionnement et aux prix des produits largement consommés durant le mois de Ramadan, à l’organisation du marché et à la coordination d’opérations de contrôle pour la protection du consommateur.

Intervenant à cette occasion, M. Hammou a souligné la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives suite à la crise pandémique du Covid-19, rappelant que cette réunion de coordination, organisée par la préfecture d’arrondissement d’Ain Chock, à l’instar des autres préfectures du Royaume, vise la mise en place de moyens susceptibles de garantir un approvisionnement normal des marchés au cours du mois sacré, le renforcement des conditions sanitaires et le contrôle des prix.

Il n’a pas manqué de souligner que l’offre des différents produits, qui dépasse la demande durant les prochaines semaines, va satisfaire les besoins des consommateurs sur l’ensemble du territoire de la préfecture.

Le gouverneur a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de mobilisation de l’ensemble des services, délégations et directions de la préfecture pour que ce mois sacré se déroule dans de bonnes conditions, conformément aux mesures préventives en vigueur, décidées en ces circonstances exceptionnelles.

Il a aussi appelé à une étroite coordination entre les différents intervenants pour le suivi de la situation d’approvisionnement des produits largement demandés en ce mois béni, dans le respect du rapport prix-qualité, tout en prenant en compte le pouvoir d’achat du consommateur.

M. Hammou a insisté sur le rôle central de la commission provinciale pour veiller au suivi de l’opération de contrôle et au respect des dispositions en vigueur pour la protection de la santé et de la sécurité du consommateur.

Il a aussi appelé à poursuivre les efforts pour la lutte contre le nouveau coronavirus et le respect des mesures préventives dans tous les espaces, centres commerciaux et différents points de vente qui sont fortement fréquentés avant et au cours du mois de Ramadan, et à prendre en considération les réclamations des citoyens, commerçants, consommateurs et acteurs de la société civile, portant sur l’approvisionnement, la qualité, les prix et toute pratique illicite.

Le gouverneur a, en outre, souligné l’importance d’élaborer un programme mensuel de contrôle, avec la participation de l’ensemble des services compétents sur tout le territoire de la préfecture, portant sur le contrôle des prix, la répression des fraudes, le respect des mesures sanitaires et des conditions de stockage, outre le renforcement de la coordination entre les différents organismes en charge du contrôle vétérinaire et sanitaire, des prix et de la qualité, entre autres.

Pour sa part, Khadija El Himer, de la division des affaires économiques et de la coordination à la préfecture, a affirmé que les données générales sur la consommation, la situation de l’approvisionnement et des prix montrent que la majorité des denrées alimentaires est disponible en grande quantité sur les marchés.

Les prix de la plupart des produits sont stables, (céréales et légumineuses), alors que certains produits comme les légumes et les viandes rouges ont enregistré une baisse, a-t-elle ajouté.