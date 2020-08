Casablanca: un routier et son assistant interpellés pour trafic de drogues et de psychotropes (DGSN)

vendredi, 28 août, 2020 à 21:14

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé, vendredi sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un chauffeur de camion et son assistant pour leur lien présumé avec un réseau criminel s’activant dans le trafic de drogues et de psychotropes.

Les suspects, tout deux âgés de 36 ans, ont été interpellés en flagrant délit en possession et transport de 10.500 comprimés de drogues de type “Rivotril” à bord d’un grand camion de transport routier, au niveau de l’autoroute de Had Soualem, aux alentours de la ville de Berrechid, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, interpeller les autres complices présumés, et déterminer les ramifications éventuelles de cette activité criminelle, précise la DGSN.

Elle note que cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires menées en commun entre les services de la DGSN et de la DGST, et ce pour lutter contre les crimes liés aux drogues et aux psychotropes.