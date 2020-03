Casablanca: Saisie de quantités de produits impropres à la consommation

mardi, 17 mars, 2020 à 14:18

Casablanca – La Commission provinciale mixte de contrôle et les services de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani (Casablanca) ont procédé, lundi, à la saisie d’importantes quantités de produits alimentaires impropres à la consommation.

Les saisies, effectuées au marché Assaâda Ould Mina, ont concerné 211 kg de viandes rouges issues de l’abattage clandestin, 100 kg de beurre fermenté (Smen) et autres aliments avariés, indique mardi un communiqué de la préfecture.

Les services compétents se sont assurés de la fin de la date de péremption des produits en question, qui étaient stockés dans des conditions inappropriées, a-t-on précisé.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions quotidiennes menées par la Commission provinciale pour la supervision de l’état d’approvisionnement des marchés et des circuits de distribution, ainsi que pour contrôler les prix et la qualité des produits exposés à la vente.

A la lumière de ces saisies, a-t-on indiqué de même source, la Commission a pris des mesures répressives à l’encontre des commerçants contrevenants, qui “n’hésitent pas à exploiter la moindre occasion pour écouler des marchandises mettant en danger la santé publique”.

Le services compétents dans la préfecture insistent sur la poursuite des mesures de contrôle des prix et de la qualité des produits de consommation, en plus du renforcement de la répression des pratiques frauduleuses et de monopole.