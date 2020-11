Casablanca-Settat: Des engagements en faveur de l’innovation et de la créativité chez les jeunes

lundi, 16 novembre, 2020 à 14:59

Casablanca – Les jeunes, qui constituent plus de 65 pc de la population de la région Casablanca-Settat, figurent au cœur des plans de développement qui visent notamment à les intégrer de manière effective dans le tissu économique pour en faire une force d’innovation, de créativité et d’initiative.

Cette région regorge de ressources humaines qualifiées dans tous les domaines, puisqu’elle abrite 3 universités publiques (60.000 étudiants formés en 2017) et un réseau important de centres de formation (70.000 jeunes qualifiés dans tous les domaines), outre des centres de formation privés.

Dans ce contexte, et partant de sa volonté d’appuyer les initiatives privées et promouvoir l’investissement et vu le rôle majeur que jouent les universités, le Conseil a consacré une enveloppe budgétaire lors de la session d’octobre de 10 MDH pour financer des projets visant à développer l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes dans le cadre des pôles d’excellence universitaire dont 75 jeunes porteurs d’idées innovantes.

Dans le même contexte intervient la décision du conseil de soutenir l’esprit d’initiative et d’innovation chez les jeunes dans le secteur agricole, en leur assurant un accompagnement technique et en leur permettant un financement pour mener à bien leurs projets.

Ainsi, la création d’un centre régional à dimension africaine au sein de Casablanca Finance City (CFC) a été approuvée pour soutenir les jeunes entreprises dans le domaine de la technologie financière et leur permettre un développement durable.

Par ailleurs, le conseil a conclu un accord de partenariat et de coopération avec les trois universités de la région, à savoir les universités Hassan II de Casablanca, Hassan 1er de Settat, et Chouaib Doukkali d’El Jadida, pour le développement de l’esprit entrepreneurial auprès des étudiants et l’encouragement de création de projets innovants.

Ces accords, qui portent sur 24 projets/TPE (8 au niveau de chaque université), reposent notamment sur un accompagnement post-création au sein des universités, le développement d’un climat de communication entre le monde académique et le secteur privé et l’accès au monde de création des entreprises et aux marchés.

Le budget alloué à ce projet s’élève à 12 MDH (4 MDH pour chaque projet universitaire) et s’étale sur 42 mois avec une contribution de la région à hauteur de 6 MDH, alors que chaque université participe avec 2 MDH.

En outre, le conseil a approuvé un accord de partenariat et de coopération avec l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) pour la promotion de l’esprit entrepreneurial et innovant dans le domaine agricole. Cet accord, qui mobilise les cadres de l’INRA, a pour finalité d’encourager la recherche scientifique particulièrement dans le domaine agricole et d’accompagner les jeunes et les coopératives pour le renforcement de leurs compétences.

En vue de dynamiser cet accord, le conseil s’est engagé à le financer entièrement en transférant un montant de 750.000 DH à l’INRA pour lui permettre de programmer des formations au profit de 15 porteurs de projets qui seront choisis après un appel d’offre.

L’accompagnement des jeunes porte également sur les volets technologique et financier. C’est ainsi que le conseil a approuvé un accord de partenariat et de coopération avec l’instance du pôle financier de Casablanca pour la création d’un centre régional à dimension africaine et le soutien des jeunes entreprises dans le domaine de la finance (FINTECH).

Ce projet, dont le coût s’élève à 2,5 MDH (2 MDH octroyés par la région) durant la première année, permettra d’octroyer 250.000 DH à 8 entreprises/TPE actives dans les domaines des technologies financières qui seront choisies suite à un appel d’offre 2021.

CFC accordera également 500.000 DH pour couvrir notamment les frais relatifs à la mise en place de la vision du centre précité durant la première année.

Élaboré à la lumière d’une démarche participative impliquant différents acteurs de la région, le Programme de développement régional prévoit 160 projets de développement d’ici à 2021, pour un montant global de 115 milliards de dirhams portés par des acteurs publics et privés.

Cette enveloppe est investie dans cinq grands axes stratégiques: “Environnement”, “Milieu rural intégré”, “Attractivité socioculturelle et qualité de vie”, “Transport” et “Entreprise, innovation et emploi”.