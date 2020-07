Casablanca-Settat: Forte dynamique et grands projets structurants

jeudi, 23 juillet, 2020 à 13:42

Casablanca – La région de Casablanca-Settat, qui connait une forte dynamique tous azimuts, poursuit la réalisation de grands projets structurants dans différents domaines, pour la relance du dévelopement local, et constitue, à juste titre, le coeur battant du pays.

En commémoration de la glorieuse fête du trône, la région, qui dispose d’atouts spécifiques, contribue amplement au renforcement du développement dans différents domaines, dont la santé, l’agriculture, les infrastructures et la culture.

La région, qui compte le taux démographique le plus élevé au niveau national, n’aurait pas pu accéder au leadership si elle ne disposait pas de grandes potentialités, notamment pour ce qui est de ressources humaines dynamiques et qualifiées.

Il y a lieu de citer, dans le cas présent, un mémorandum publié en mai dernier par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) indiquant que 5 régions du Maroc comptent 72 pc de l’ensemble de la population active âgée de 15 ans et plus, au niveau national, la région de Casablanca-Settat étant en tête avec 22,7 pc.

L’élément humain qualifié, outre les opportunités locales, constituent la clé de voute pour drainer davantage d’investissement en matière d’industrie aéronautique et automobile.

Tout récemment, dans le contexte du Covid-19, la région est apparue comme principal producteur d’équipements médicaux dont les masques de protection et les ventilateurs artificiels, 100 pc marocains, vu qu’un ensemble d’unités industrielles se sont rapidement converties à cette production ayant permis au Maroc de réaliser son autosuffissance et de parvenir à les exporter vers des pays européens et les offrir à des pays africains.

La région a également renforcé les unités d’accueil des patients, à travers la mise en place d’hôpitaux de campagne, en tant que mesure préventive pour faire face à toute éventualité.

Dans le domaine de l’agriculture, la région poursuit ses réalisations matérialisées par une importante production de légumes et de fruits couvrant les quatre saisons de l’année, destinée aux différentes zones de la région et aux unités agro-alimentaires.

En matière d’élevage du cheptel, et à l’approche de l’Aid al Adha, les opportunités de la région ont refait surface, la direction régionale d’agriculture ayant annoncé récemment que le nombre de têtes de bétail devrait atteindre dans la région de Casablanca-Settat quelque 1.450.000 têtes d’ovins et de caprins dont environ 60% de race Sardi, principalement dans les provinces de Settat et Berrechid.

Le cheptel au niveau de cette région est réparti en 560 000 têtes à Settat, 210 000 têtes à Berrechid, 250 000 têtes à Benslimane, 200 000 têtes à Sidi Bennour, 165 000 têtes à EL Jadida, 3 000 têtes à Casablanca, 70 000 têtes à Mediouna-Nouaceur, et 15 000 têtes à Mohammedia.

En outre, suite aux répercussions du déficit pluviométrique, au titre de la saison agricole 2019-2020, la direction régionale a adopté une série de mesures visant à assurer la stabilité des prix des aliments de bétail, la préservation des ressources animales, l’accompagnement et l’assistance des agriculteurs.

Ainsi, les éleveurs ont bénéficié jusqu’au 14 juillet de 440.000 quintaux d’orge subventionné sur un total de 1 million quintaux consacrés à cette région jusqu’au mois de septembre prochain.

Sur un autre registre, la région a connu la réalisation de projets routiers, de ponts et de tunnels, outre l’amélioration des services du transport urbain, notamment dans la ville de Casablanca.

Puisque le développement local va de pair avec l’investissement, la première réunion du centre régional d’investissement (CRI) en date du 7 décembre 2019 a été consacrée à la mise en oeuvre effective de la loi 47.18 relative à la réforme de ces institutions.

Les intervenants ont souligné, à cette occasion, que les nouvelles missions du CRI doivent oeuver à consolider la position de Casablanca-Settat en tant que locomotive de l’économie nationale, en offrant l’assistance, le soutien et l’accompagnement des projets d’investissement, outre le développement de l’offre territoriale, en concertation avec les différents partenaires et opérateurs économiques de la région.

Sur le volet culturel, la région a connu, avant la prolifération du nouveau coronavirus, une grande dynamique qui s’est traduite par la diversité d’activités organisées dans plusieurs parties de la région, qui se sont poursuivies par la suite à distance.

La région a depuis toujours constitué un vecteur de développement, aussi bien local que national, un rayonnement qui s’est étendu au delà des frontières du pays, de par la réputation que cette région s’est forgée à travers la qualité des oeuvres présentées de mieux en mieux.