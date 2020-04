Casablanca-Settat: L’activité et la production agricoles normales

mardi, 28 avril, 2020 à 15:28

Casablanca – L’activité et la production agricoles dans la région Casablanca-Settat se poursuivent normalement en cette période de crise sanitaire à même d’assurer un approvisionnement régulier des marchés en quantités suffisantes, souligne la direction régionale de l’Agriculture (DRA).

Les agriculteurs continuent leurs activités d’une manière normale qui consistent à suivre, selon les programme et calendrier définis, les cultures d’automne et d’hiver ainsi qu’à semer celles printanières, avec un intérêt particulier aux produits les plus consommés dans la région , indique la direction dans un communiqué.

Ces activités sont menées dans le strict respect des mesures de prévention individuelles et collectives qu’exige l’état d’urgence sanitaire décrété pour enrayer la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), fait savoir la même source.

La production des cultures légumières dans la région devrait dépasser les 950.000 tonnes au titre de l’actuelle campagne agricole.

La région Casablanca-Settat se distingue par sa diversité en ces cultures notamment, les pommes de terre, tomates, carottes, oignons, courgettes, navets, pois chiches, piment, haricots verts, concombre, ail, betterave, chou cabus, chou-fleur, menthe, melon, pastèque, outre le persil, le coriandre et le céleri.

Cette production permet de couvrir les besoins de consommations durant les trois prochains mois, y compris le Ramadan.