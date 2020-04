Casablanca-Settat: Mise en place de commissions pour coordonner et superviser la distribution aux éleveurs de l’orge subventionné

dimanche, 12 avril, 2020 à 13:51

Casablanca – Des commissions provinciales et locales ont été mises en place au niveau de la région Casablanca-Settat pour coordonner et superviser l’opération de distribution de l’orge subventionné au profit des éleveurs de la région, indique dimanche un communiqué de la direction régionale de l’agriculture.

Ces commissions se composent des autorités locales et des représentants de la Chambre d’agriculture et des représentants des services régionaux et provinciaux du secteur.

A signaler que les listes des bénéficiaires ont été arrêté mentionnant la part consacrée à chaque éleveur selon des critères déterminés, avec en appui un programme informatique qui veille au suivi des différentes phases de cette opération allant de l’arrêt des listes des bénéficiaires jusqu’à la remise de l’orge.

Une première tranche de 250.000 quintaux d’orge subventionné, qui concerne les mois d’avril et de mai, a été destinée aux éleveurs de la région et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national lancé par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts en vue de faire face aux répercussions du déficit des précipitations, selon la même source.

La deuxième tranche de cette opération concernera les mois de juin et juillet prochains alors que la troisième portera sur les mois d’aout et de septembre.

Selon la même source, la province de Settat bénéficiera d’une quantité de 125.000 quintaux (qx), suivie des provinces de Sidi Bennour (35.000 qx), de Berrechid (30.000 qx), de Benslimane (25.000 qx), d’El-Jadida (25.000 qx) et de Casablanca (10.000 qx).

L’orge sera mis en vente aux éleveurs de la région pour un prix subventionné de 200 DH/quintal, l’État prenant en charge la différence par rapport au prix du marché.