Casablanca-settat: Rencontre de concertation sur les aspects économiques de développement des projets et orientations territoriaux

mardi, 25 janvier, 2022 à 19:23

L’enveloppe budgétaire totale consacrée au cours de la période 2019-2021, à la promotion et au soutien à la scolarisation, à la lutte contre le décrochage scolaire et à la généralisation de l’enseignement préscolaire en milieu rural au niveau de la province d’El Kelaâ des Sraghna, dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), s’élève à plus de 110 millions de DH (MDH).