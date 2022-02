Casablanca-Settat : Sessions de formation dans le domaine du théâtre scolaire à l’initiative de l’AREF

mercredi, 9 février, 2022 à 16:37

Casablanca – L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de la région Casablanca-Settat a organisé, lundi et mardi, une session de formation dans le domaine du théâtre scolaire et la réalisation des capsules de sensibilisation avec comme objectif de renforcer les capacités des coordinateurs de la vie scolaire et des cadres de clubs éducatifs.

Cette session dont le lancement officiel a été donné, lundi à Casablanca, par le directeur de l’AREF Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib s’inscrit dans le cadre d’une série de sessions organisées par l’Académie sous le thème “le théâtre scolaire, un piler de la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement”, indique un communiqué de l’Académie.

Encadrées par une pléiade d’artistes marocains notamment Saad Tsouli, Said Aït Baja, Chérif Najah, Rachid Khattabi, Mohamed Boubou, Benaissa El Jerrari et Farid Regragui, ces sessions de formation profiteront aux coordinateurs de la vie scolaire et animateurs des clubs éducatifs au sein des établissements scolaires de la région, ajoute la même source.

L’organisation de cette session de formation entre dans le cadre des efforts visant à mettre en oeuvre les dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système éducatif notamment le projet N 10 portant sur la promotion de la vie scolaire et s’inscrit en droite ligne avec les recommandations du rapport du nouveau modèle de développement appelant à accorder une place de choix aux activités culturelles, artistiques et sportives dans les programmes scolaires.

Intervenant à l’ouverture officielle de ces sessions de formation, le directeur de l’AREF Casablanca-Settat, a présenté les objectifs de cette initiative, mettant l’accent sur l’importance des activités intégrées et leurs rôles dans le renforcement de la personnalité des apprenants pour leur permettre d’acquérir les prérequis nécessaires à la vie publique et scolaire.

Il a, dans ce sens, souligné l’impératif de continuer les efforts inlassables pour ériger les établissements scolaires en un espace d’éducation, de formation et de vie en commun de nature à renforcer le sentiment d’appartenance des élèves à leurs établissements scolaires, rappelant que l’Académie prône une approche intégrée, basée sur l’ouverture sur les experts nationaux et les initiatives créatrices pour consolider les liens entre les acteurs éducatifs et les artistes.

Et de poursuivre que l’objectif est de contribuer à l’amélioration du rendement du système régional d’éducation et de formation de la région Casablanca-Settat et de l’indicateur régional de la qualité de l’enseignement.

Pour sa part, Said Aït Baja, représentant de l’institut partenaire “Chaplin Pro”, a salué les efforts déployés par l’AREF Casablanca-Settat et son souci pour s’ouvrir sur les cadres spécialisés dans le domaine du théâtre afin de contribuer à la promotion des capacités des animateurs de clubs éducatifs, mettant en avant le rôle des arts dans le renforcement de l’éducation et de la formation.

Ces sessions de formation portent sur l’écriture des scénarios, l’interprétation, l’expression corporelle, l’improvisation, le décor et la scénographie.

En clôture de cette session, organisée au siège de l’AREF Casablanca-Settat, en présence de l’artiste Fatima Khair, des certificats de participation ont été remis aux animateurs de la vie scolaire et des clubs éducatifs au sein des établissements scolaires cibles.

A cette occasion, l’artiste Fatima Khair s’est félicitée de cette initiative et des efforts louables déployés par les enseignants au service des générations montantes, mettant l’accent sur le rôle central du théâtre dans la promotion de la qualité de l’éducation et de la formation.

L’Académie régionale d’éducation et de formation Casablanca-Settat a prévu des sessions de formation tout au long des mois de février et mars au niveau des directions provinciales de Sidi Bennour, Settat et d’El Jadida.

Ces sessions profiteront à mille enseignants et 20 mille élèves qui contribueront à la réalisation des oeuvres théâtrales et des capsules de sensibilisation.