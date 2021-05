Casablanca: Signature d’un accord de partenariat portant sur l’amélioration du modèle pédagogique des établissements d’enseignement

mercredi, 5 mai, 2021 à 23:28

Casablanca- Un accord de partenariat a été signé, mercredi, entre la direction provinciale de l’Education et de la formation de la préfecture d’arrondissement de Casablanca-Anfa et l’Institut français de Casablanca portant sur l’amélioration du modèle pédagogique des établissements d’enseignement.

Cet accord a été signé par la directrice provinciale de l’Education et de la formation, Bouchra Aaraf, et le directeur de l’Institut français de Casablanca, Martin Chenot, en présence notamment de plusieurs acteurs dans le domaine éducatif, culturel et artistique.