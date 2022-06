Casablanca: Signature d’un protocole d’accord pour le développement du sourcing locale de dispositifs médicaux et de produits de santé “Made in Morocco”

Casablanca – Un protocole d’accord pour le pour le développement du sourcing local de dispositifs médicaux et de produits de santé “Made in Morocco” a été conclu, mardi à Casablanca, entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Union française des Hôpitaux pour les Achats (UniHA), Green Health Logistics (GHL) et Cluster des Industries Médicales du Maroc (MMI).